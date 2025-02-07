Manisa’da Ayakkabıcılar Sitesinde Yangın Çıktı

MANİSA AYAKKABICILAR SİTESİ’NDE YANGIN!

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yer alan Manisa Ayakkabıcılar Sitesi’nin idari binasında korkutucu bir yangın meydana geldi. Yangın, saat 14.00 sıralarında binanın alt katında depo olarak kullanılan alanda başladı ve hızla üst katlara yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı. Ancak bu süreçte depoda bulunan ve piyasaya sürülmeye hazırlanan tüm ürünler kül oldu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangına ilk müdahale eden iş yeri sahiplerinden Ali Vural, olayın nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı: “Muhtemelen yangın elektrik kontağından çıktı. Alevleri fark ettiğimizde zaten oldukça büyümüştü.” Yangının, en alt katta başlayıp hızla en üst kata kadar yayılması sonucunda büyük çaplı maddi kayıplara yol açtı. Yangının kesin çıkış nedeni ise yetkililer tarafından detaylı incelemelerle araştırılıyor.