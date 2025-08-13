Gündem

Manisa’da Orman Yangını İçin Tutuklama

manisa-da-orman-yangini-icin-tutuklama

ORMAN YANGINI MANİSA’DA ÇIKTI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, Sarıalan Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta bir orman yangını meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa süre içerisinde ormanlık alana da sıçrayarak yayıldı. Bölgeden gelen ihbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 hava aracı ve 17 söndürme ekibi, ayrıca 3 iş makinesi hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edilerek, yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangının nedeni olarak, Şehzadeler Belediyesi’nin yüklenici firma aracılığıyla sürdürdüğü hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında, demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması öne sürüldü. Olayı araştıran jandarma, demir kesme makinesini kullandığı belirlenen Ü.G.’yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Ü.G., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

NATO Genel Sekreteri Rutte Barış Vurguladı

Ukrayna konulu çevrimiçi toplantıya katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşı sonlandırmak için bir araya gelme çağrısında bulundu ve barış adımlarının Rusya'dan beklenmesi gerektiğini vurguladı.
Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan Adaylık Açıklaması

Silivri Cezaevi'nde yaklaşık beş aydır tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamazsa başka bir adayı desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.