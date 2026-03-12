Manisa’da Plaka Değişimi Talepleri Zirveye Ulaştı

Trafik Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklerin ardından cezaların artmasıyla birlikte, APP (standart dışı) plakaların değişim süreci devam ediyor. Manisa’daki bazı vatandaşlar, APP grubu plakaların sahte olabileceği endişesiyle bu plakaları geri iade ediyor. APP plakaların değişimi için 1 Nisan’a kadar bir süre tanınmışken, bayram tatilinin de araya girmesi dolayısıyla plaka değişim başvurularında büyük bir artış gözlemleniyor. Manisa’da başvurular rekor seviyelere ulaştı.

BAŞVURULARDA REKOR DÜZENLENİYOR

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, araç plakalarıyla ilgili kafasında soru işaretleri olan vatandaşların odalarından yardım alabileceklerini belirtti. Güden, “Bugüne kadar günlük ortalama 40 civarında plaka basımı oluyordu. Geçtiğimiz cuma günü 420 adet, pazartesi günü ise 596 adet plaka basıldı. Son 8 yılın en yoğun plaka basımı yaşanıyor” dedi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 1 Nisan 2026’ya kadar cezai işlem uygulanmayacağını, öncelikle uyarılar yapılacağını ifade etti.

STANDART DIŞI OLMAYAN PLAKALAR

Manisa’da verilen bazı plakalardaki harf grubunun APP ile başlaması, vatandaşlarda kafa karışıklığına neden oluyor. Ancak Güden, bunun standart dışı APP plaka ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Güden, “Odamız tarafından verilen APP harf grubu plakalar standart dışı değildir. Bunlar odamızın mührüyle basılmış, barkod numaralı gerçek plakalardır. Sadece harf grubu benzerliği vardır” ifadelerini kullandı.