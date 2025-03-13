Manisa’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

MANİSA’DA TRAFİK KAZASI

Manisa’da meydana gelen bir trafik kazasında, Salihli-Köprübaşı Karayolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiinde, Salihli yönüne giden Y.E. (72) idaresindeki 45 SH 207 plakalı otomobil, arıza nedeniyle sağda park halindeki 35 T 1262 plakalı kamyona çarptı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

Hızla olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışmış üç kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı. Gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonucunda otomobilde yolcu durumundaki Menekşe Ertuğrul’un (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü Y.E. ile yolcu konumundaki D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan sürücü Y.E. ile 6 yaşındaki H.Ş.S.’nin durumlarının ağır olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden Menekşe Ertuğrul’un naaşı, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.