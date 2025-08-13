Manisa’da Yangınla İlgili Bir Tutuklama

MANİSA’DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Sarıalan Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta orman yangını meydana geldi. Rüzgarın etkinliğiyle birlikte alevler, kısa sürede ormanın diğer bölgelerine yayıldı. Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi, yangına müdahale etmek üzere bölgeye gönderildi. Ekipler, alevleri 2,5 saat içerisinde kontrol altına aldı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangının, Şehzadeler Belediyesi’nin bölgede yürütmekte olduğu hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında, demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı öne sürülüyor. Jandarma ekipleri, demir kesme makinesini kullandığı belirlenen Ü.G.’yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Ü.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.