Manisa’da Yangınla İlgili Tutuklama Yapıldı

ORMAN YANGINI MANİSA’DA BAŞLADI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta bir orman yangını meydana geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi yönlendirildi. Ekipler, alevlere hem havadan hem de karadan müdahale etti ve yangın 2,5 saat içinde kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangının, Şehzadeler Belediyesi’nin bölgedeki hayvan barınağı yapım çalışmaları esnasında bir demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucunda çıktığı öne sürüldü. Jandarma, bu olayla ilgili olarak demir kesme makinesini kullandığı tespit edilen Ü.G.’yi gözaltına aldı. Ü.G. hakkında yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.