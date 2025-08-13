Gündem

Manisa’da Yangınla İlgili Tutuklama Yapıldı

manisa-da-yanginla-ilgili-tutuklama-yapildi

ORMAN YANGINI MANİSA’DA BAŞLADI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta bir orman yangını meydana geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi yönlendirildi. Ekipler, alevlere hem havadan hem de karadan müdahale etti ve yangın 2,5 saat içinde kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangının, Şehzadeler Belediyesi’nin bölgedeki hayvan barınağı yapım çalışmaları esnasında bir demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucunda çıktığı öne sürüldü. Jandarma, bu olayla ilgili olarak demir kesme makinesini kullandığı tespit edilen Ü.G.’yi gözaltına aldı. Ü.G. hakkında yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

ÖNEMLİ

Flaş

Fiat Fiyatlarını Güncelledi, İndirimler Var

Fiat, güncel fiyat listelerinde önemli bir indirim yaparak dikkatleri üzerine çekti. ÖTV ile ilgili detaylar ve diğer merak edilen konular da açıklandı.
Flaş

Türkiye’de Porsuk Görüldü! KORKU NEDİR?

Korkusuz yapısıyla tanınan porsuk, Kastamonu'nun Cide ilçesinde görüntülendi. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken bu hayvan, bölge halkını şaşırttı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.