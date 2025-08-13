Manisa’daki TAFE Deneyim Merkezi Açıldı

TAFE DENeyİM MERKEZİ İLE YENİ MODELLERİ TANITILIYOR

Manisa’daki TAFE Deneyim Merkezi, Türkiye’de üretilen en yeni TAFE traktör modellerini deneyimleme fırsatı sunuyor. TAFE, bu merkez aracılığıyla sadece ticari faaliyetlerini yürütmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm bayilerine ve yetkili servis teknisyenlerine teknik eğitim ve satış sonrası destek vererek, saha deneyimini ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

GÜÇLÜ İLETİŞİM ve MÜŞTERİ ODaklı YAKLAŞIM

2010 yılından beri Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisinde Türkiye pazarı için 24 HP ile 75 HP arasında değişen, çeşitli tarımsal ihtiyaçlara uygun traktör modelleri üreten TAFE, Deneyim Merkezi ile Türkiye’deki çiftçiler, bayiler ve servis teknisyenleri ile daha güçlü ve doğrudan bir iletişim kurarak müşteri odaklı yaklaşımını geliştirmeyi hedefliyor. TAFE, yakın zamanda katıldığı Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerden ve bayi adaylarından yoğun ilgi görmüştü.

FUARDAKİ İLGİ MARKANIN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU

Fuar standında ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilgi, markanın Türkiye pazarındaki kuvvetli kabulünü ve büyüme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. TAFE, bu tür etkinliklerle müşteri ilişkilerini güçlendirerek, sektördeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.