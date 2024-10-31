Mansur Yavaş: Ahmet Özer Tutuklaması Yanlış

YAVAŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşıma imza attı. Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanmasının ardından gerçekleştirdiği açıklamalarla dikkat çekti. Özer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atanmıştı. Yavaş, açıklamalarında şu noktalara değindi:

HAKSUZLUKLARIN BELİRTİLERİ

Yavaş, “Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

SORULAR VE ENDİŞELER

Ayrıca, Yavaş, “Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsedilen olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?” diyerek durumu sorguladı.

HUKUKSAL SÜREÇLER

Yavaş, sözlerine devam ederek, “Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu, yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken, delillerin karartılma ihtimali olmaması ve sabit ikametgah sahibi olması gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.” dedi.

SİYASİ BOYUTLAR VE DEMOKRASİ

Yavaş, “Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılırken, Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir.” şeklinde endişelerini ifade etti.

KAYYUM ATANMASI ÖZEL DURUMLARI GÖSTERİYOR

Son olarak, Yavaş, “Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atandığı iddiaları işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir.” diyerek siyasi sebeplerin göz ardı edilemeyeceğine vurgu yaptı.