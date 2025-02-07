Mansur Yavaş, CHP Ön Seçimi Tartışmasında Kararsız

CHP’DE ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Abdulkadir Selvi, CHP’deki ön seçim süreci ile ilgili düşüncelerini paylaştı ve Mansur Yavaş’ın bu sürece katılmama ihtimalini gündeme getirdi. Selvi, “9 Şubat Pazar günü Özgür, İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelecek” açıklamasında bulundu ve Mansur Yavaş’ın ön seçim kararına sıcak bakmadığını vurguladı. Ayrıca, Yavaş’ın Özgür Özel’den umudu kestiği için ön seçime katılmayı düşündüğünü ifade etti. Selvi’ye göre, Yavaş’ın ön seçime katılma nedenleri arasında avantajlı bir konumda olan Ekrem İmamoğlu karşısında kaybetme ihtimali ve bu durumda alacağı eleştiriler yer alıyor.

MANSUR YAVAŞ’IN ANALİZİ

Selvi, Mansur Yavaş’ın, Özgür Özel ile gerçekleştirdiği üç görüşmeden sonra, bu süreçte umudunu kaybettiğini belirtti. Yine de Yavaş, pazar günü gerçekleşecek toplantıya katılacak ve görüşlerini ifade edecek. Ancak, Parti Meclisi’nin alacağı karar ve ilan edeceği seçim takvimi sonrasında Yavaş’ın kesin bir karar vermesi gerektiğine dikkat çekildi. Selvi, Mansur Yavaş için belirttiği bazı kriterleri şöyle sıraladı:

1. Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor fakat bu fırsatı kaybetme riski taşıyor.

2. Ön seçime katılması durumunda, çıkan sonuca razı olması bekleniyor.

3. Ekrem İmamoğlu’nun CHP içindeki güçlü konumu, Yavaş’ın aleyhine çalışıyor.

4. Yavaş, ön seçimi kaybedebilirse ilk yenilgisini alacak ve bu durumda etik olarak suçlamalarla karşılaşabilecek.

5. Bu gerekçelerle Yavaş’ın kendini bağımsız hissettiği ve ön seçime katılmayı düşünmediği yönünde iddialar var.

YAVAŞ İLE ÖZEL ARASINDAKİ İLİŞKİ

Özgür Özel’in Yavaş ile görüşmesinin ardından “Ön seçime girer girmez bilmiyorum” demesi dikkat çekti. Yavaş’ın, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki düşüncelerini ifadeye geçirmesi ve bunun ardından “Ben parti içi bir yarışta yokum” demesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da benzer bir yaklaşım sergileyerek, cumhurbaşkanı adayının erken belirlenmesinin yanlış olduğunu vurgulaması muhtemel.

Ayrıca, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun pazar günü gerçekleştireceği toplantı öncesinde Yavaş’ın ne yapacağı sürpriz olarak kalıyor. Ancak, Yavaş’ın Özgür Özel’den umudunu kestiği açık bir şekilde görülüyor ve Özel’in İmamoğlu ile birlikte hareket ettiği düşünülüyor.