Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na destek verdi

YAVAŞ’IN TEPKİSİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resmi X hesabına 8 Mayıs 2025’te getirilen erişim engeline karşı duyduğu rahatsızlığı paylaştı. Yavaş, erişim engeli kalkana kadar İmamoğlu’nun mesajlarını kendi sosyal medya hesabında paylaşacağını açıkladı. İmamoğlu, 19 Mart’tan beri Silivri Cezaevi’nde tutuluyor.

MİLYONLARIN SESİ SANSÜRE MAĞDUR OLAMAZ

Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, “Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

EĞER ENGEL GELİŞİYORSA SEBEPLERİ VAR

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 civarında Türkiye’den erişime kapatıldı. Bu engelin, İmamoğlu’nun 7 Mayıs’ta Beyazıt Meydanı’ndaki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine yaptığı “Diplomanı al da gel” çağrısının hemen ardından geldiği ifade ediliyor. İmamoğlu’nun 19 Mart’taki gözaltısı ve 23 Mart’taki tutukluluğu, “evrakta sahtecilik” suçlamasıyla görevden alınmasına yönelik protestoları tetiklemişti.