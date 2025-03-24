Mansur Yavaş’ın Dahil Olmadığı ABB Soruşturması

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERLERİ ÜZERİNE İNCELEME TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından son yıllarda gerçekleştirilen konserler, yargıya taşındı. ABB’nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği milyonlarca liralık konserler üzerinde yapılan incelemeler, müfettişler tarafından bugün tamamlandı.

33 KONSERDE KAMU ZARARI İDDİASI

Elde edilen bilgilere göre, ABB’nin 3 yıl boyunca düzenlediği toplam 130 konserden 90’ında herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi. Ancak, 33 konser için ‘kamu zararı’ iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ankara Valiliği, bu konserlere ilişkin soruşturma izni verdi.

YAVAŞ’IN BİLGİSİ DAHİLİNDE SORUŞTURMA

Yapılan soruşturmaların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kapsamadığı, yalnızca ilgili 9 personeli kapsadığı ve Yavaş’ın bilgisi dahilinde yürütüldüğü belirtildi. Konuyla ilgili bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nasuhi Güngör, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturması, 17 Mart’ta verilen bir izinle başlatıldı. Ancak bu, belediyeye değil, Mansur Yavaş’ın bilgisi dahilinde ilgili personelin ihmalkarlığına yönelik bir soruşturma,” ifadelerini kullandı.

DMM’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan konser soruşturmasıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaptı. DMM, verilen soruşturma izninin, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil, ilgili personeli kapsadığını vurguladı. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması başlatıldı’ iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine, verilecek soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil, konuyla ilgili personeli kapsamaktadır,” denildi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme sonucunda, 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemelerin bugün tamamlandığı kaydedildi. Bununla birlikte, 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiği belirtildi. Teftiş işlemlerinin yılın belirli dönemlerinde rutin olarak gerçekleştirildiği ve güncel bir soruşturma başlatılmış gibi yansıtıldığına dikkat çekildi. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.