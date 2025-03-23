Mansur Yavaş: Korktuğumuz Bir Şey Yok

SEÇİM GÜNÜNDE SANDIĞA GİTTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu için oy kullandı. Yavaş, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Yavaş, “Benzer bir soruşturmanın size de gelmesini bekliyor musunuz?” şeklindeki soruya “Bugün meydanlar dolduran gençler başka bir iktidar görmediler. Meydanlara çıkan gençler dünyayı başka ülkeleri de görüyorlar. Hukuksuzluğa isyan ediyorlar. Bu ülkede herhangi bir şekilde başka birine iftira atmak mümkün. Bu gizli tanık işinin kaldırılması lazım. Bizim korktuğumuz bir şey yok. CHP’li hiçbir belediyenin yargılanmaktan imtina ettiğini görmedim. Mesele burada kumpas kurulması. Biz bir yol çizmek istiyoruz. Artık biz yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Biz sosyal demokrat belediyeler olarak hükümetin açıklarını kapatmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.

TUTUKLULUK SORUNUNA DEĞİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına da değinen Yavaş, “Tutukluluk çok özel durumlarda başvurulması gereken bir durumdur. Umuyorum tutukluluk itirazlarla kalkar ve Ekrem Başkan işinin başına döner. İddianame yok ortada, iddialar var. Böyle bir şey olabilir mi? Sorulan sorular bile ‘bunlar nasıl sorular’ dedirtti. Anlaşılır gibi değil. Hal böyle olmasına rağmen 20 polis aracıyla evin basılıp servis edilmesi amacın ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle erken seçim istiyoruz. Bu ülke artık tarafsız bağımsız bir yargı sisteminin kurulduğu ülke olmalı. Çok zor bir şey değil. Artık yeter gençlere yazık” ifadelerini kullandı.