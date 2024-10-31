Mansur Yavaş: Özer’in Tutuklanması Yanlış Uygulama

SOSYAL MEDYADA YAPILAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün sabah gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

HUKUKA UYGUNSUZLUK VURGUSU

“Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir.” Yavaş, ayrıca akşam saatlerinde internette yayımlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinin, içeriğinde bahsedilen olay ve iddialarının 5-10 yıl kadar geriye gittiğine dikkat çekti. “Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?” sorusunu yöneltti.

TUTUKLAMA USUL VE YASAYA AYKIRI

Yavaş, “Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılanması yapılıp cezalandırılması mümkünken, delillerin karartılma ihtimali olmaması ve sabit ikametgah sahibi olması gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır” dedi.

Son olarak, “Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılırken, Ahmet Özer’in soyut suçlamalarla tutuklanması, demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir” sözlerini kullandı. Yavaş, tutuklama yapılmadan önce bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atandığı iddialarının dolaşmasının, durumun siyasi boyutunun inkar edilemeyecek bir hal aldığını gösterdiğini vurguladı.