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Mansur Yavaş’tan Adaylıkla İlgili Açıklama

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DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ UNUTMADI

Yavaş, başkanlık konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. O günden bu yana hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadıklarını ifade eden Yavaş, “Aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağmen halen 920 depremzede kardeşimiz ABB’nin sağladığı tesislerde hayatını sürdürüyor. Bizim için onlar birer misafir değil, artık bu şehrin bir parçası.” dedi.

AİLELERİN İHTİYAÇLARI GÖZARDI EDİLMEDİ

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimler öncesi, hiçbir ailenin ihtiyacını görmezden gelmeyeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatan Yavaş, bu sözü tuttuklarını söyledi.

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