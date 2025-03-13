Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İFTARDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ bölgesinde halkla iftar sofrasında buluştu. Görev süresinin sona ermesine yaklaşırken halkına hizmet etmeye devam edeceğini belirten Yavaş, Türkiye’nin öncelikli gündeminin ekonomik problemler olduğunu vurguladı. “Son dönemim demiştim, ama görevimizin son gününe kadar Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” diyen Yavaş, medya üzerinden yürütülen siyasi tartışmalara da dikkat çekti. Yavaş, “Ülkemizin asıl gündemi ekonomi olmalı” ifadelerini kullanarak, önceki seçimde olduğu gibi televizyonlarda yapılan tartışmaların önemli meselelerin önüne geçtiğini dile getirdi.

SEÇİM ZAMANI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Mansur Yavaş, partinin Genel Başkanı Özgür Özel ile sürekli iletişimde olduklarını, Ekrem İmamoğlu ile de yan yana çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu bağlamda, Yavaş, “Bazıları sürekli olarak bizim aramıza bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar” diyerek, karalama politikalarına karşı durduklarını ifade etti. İmamoğlu’nun erken seçim çağrısını da saygıyla karşıladığını söyleyen Yavaş, “Eğer anket sonuçları bu şekilde olursa, durumu yeniden değerlendiririz” dedi.

EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK

Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na yönelik herhangi bir siyasi tuzak kurulması durumunda her zaman onun yanında olacağını şu sözlerle açıkladı: “Bazı insanlar, ‘Acaba fırsat mı kolluyor’ diyorlar. Ama biz, yol arkadaşımızın ayağının takılmasından fayda sağlamaya çalışacak alçaklıkta insanlardan değiliz.” Yavaş, herkesin bilmesi gerektiğini belirterek, böyle bir durumda hep yanında olacağını kamuoyuna saygıyla ifade etti.

PARTİ İÇİNDE BİRLİK MESAJI

Mansur Yavaş, partilerindeki birlik ve beraberliği vurgulayarak, “Ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler boşuna beklemesin. Biz, sık sık bir araya gelip görüş alışverişinde bulunarak, en doğruyu yapacağız” ifadelerini kullandı. Yavaş, iktidar değiştiğinde Türkiye’nin daha güzel bir yer olacağını gösterme amacının olduğunu belirterek, “Ortak amacımız, halktan kopmuş bir iktidardan kurtulmak ve bu iktidarı değiştirmekten başka hiçbir hedefimiz yoktur” dedi. Yavaş, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve partililerle birlikte Türkiye’yi değiştirme hedefinde olduklarını ifade etti.