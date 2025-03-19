Mansur Yavaş’tan Gözaltı Tepkisi Geldi

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olma hazırlığı içinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı bir tepki de ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden bir duyuru yapan Yavaş, “Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez” şeklinde konuştu. Yavaş, İmamoğlu’nun durumu için, “Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da; daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?” ifadelerini kullandı.

HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE SADIK KALINMALI

Yavaş, hukukun gerekliliklerini hatırlatarak, “Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır” dedi. Bunun yanı sıra, millet iradesine yapılan müdahale ve baskıların, demokrasiyi olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!” diye vurguladı.

EKREM İMAMOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR

Yavaş, sözlerini sonlandırırken, “Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!” diyerek dayanışma mesajı verdi.