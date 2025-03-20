Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na Destek Ziyareti

YAVAŞ, İMAMOĞLU’NA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Yavaş, hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, Saraçhane’de düzenlenecek mitinge katılacağını açıkladı. “Hukukun işlemesini temenni ediyoruz” dedi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU YAPTI

Mansur Yavaş, açıklamalarında Türkiye’deki siyasallaşmış yargıyı eleştirerek, “Sığınacağımız tek liman hukuktur. İnşallah hukuk devletinin gereği yapılır” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu’nun daha önce ifadeye çağrıldığında gönüllü olarak gittiğini hatırlatan Yavaş, gözaltı sürecinin yasalara uygun olmadığına vurgu yaptı.

SARACAHANE’DE MİTİNGE DAVET EDİYOR

Yavaş, akşam saatlerinde Saraçhane’de gerçekleşecek mitinge katılacağını duyurdu. “Herkes kalbinden geçenleri, protestolarını akşam bildirecek” diyen Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve Türk milletinin yaşananları takip ettiğini ve destek verdiğini belirtti.

SEÇİM SÜRECİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mansur Yavaş, 23 Mart’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında soruları da yanıtladı. Yavaş, sandık başına giderek oy kullanacağını belirtti ve seçim sürecinin önemine vurgu yaptı.