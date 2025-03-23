Mansur Yavaş’tan İmamoğlu Tutuklamasına İlk Tepki

MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen ön seçimde oyunu kullandıktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Yavaş, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bir dizi protestonun gerçekleştiği Türkiye’de, bu gelişmelere dair açıklama yaptı.

TUTUKLAMALAR VE PROTESTOLAR

Yavaş, “İnşallah yapılan direniş ve protestolar umarım herkesin gözünü açmıştır. Gençler belli ki haklarını aramaktan vazgeçmeyecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Hiç uyumadan oy kullanmaya geldik. Haberi şimdi aldık. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz” diyerek durumu eleştirdi. Yavaş, yaşanan olayın ardından, soruşturmanın gizliliği ile ilgili yaşanan problemler ve avukatların bilgiye erişim zorluğuna dikkat çekerek, “Hukuk ve demokrasi sorgulanmaya başlandı. Bunun sonucunda 26 milyar lira havaya uçtu” dedi.

SİYASİ GÖRÜŞLER VE HUKUK SİSTEMİ

Mansur Yavaş, bu olayların ardından, “Yargılama esnasında gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var ancak oradaki ifade adeta 5 dakika sonra Türkiye’ye servis edildi” yorumunu yaptı. Yavaş, olayın sadece hukuki bir mesele olmadığını, aynı zamanda siyasi bir boyutu olduğunu vurguladı. Yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da hukuk ve demokrasi konularının tartışılmaya başlandığını belirtti.