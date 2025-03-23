Mansur Yavaş’tan Soruşturmaya Yanıt: Korkumuz Yok

SANDIĞA GİDİP OY KULLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu’na destek vererek sandığa gidip oy kullandı. Gazetecilere yaptığı açıklamalarda ise gündemdeki sorulara yanıt verdi. Özellikle “Benzer bir soruşturmanın size de gelmesini bekliyor musunuz?” sorusu üzerine şu şekilde konuştu.

KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Mansur Yavaş, bu soruya karşılık “Bugün meydanlar dolduran gençler başka bir iktidar görmediler. Meydanlara çıkan gençler dünyayı başka ülkeleri de görüyorlar. Hukuksuzluğa isyan ediyorlar. Bu ülkede herhangi bir şekilde başka birine iftira atmak mümkün. Bu gizli tanık işinin kaldırılması lazım. Bizim korktuğumuz bir şey yok. CHP’li hiçbir belediyenin yargılanmaktan imtina ettiğini görmedim. Mesele burada kumpas kurulması. Biz bir yol çizmek istiyoruz. Artık biz yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Biz sosyal demokrat belediyeler olarak hükümetin açıklarını kapatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik de konuşan Yavaş, “Tutukluluk çok özel durumlarda başvurulması gereken bir durumdur. Umuyorum tutukluluk itirazlarla kalkar ve Ekrem Başkan işinin başına döner. İddianame yok ortada, iddialar var. Böyle bir şey olabilir mi? Sorulan sorular bile ‘bunlar nasıl sorular’ dedirtti. Anlaşılır gibi değil. Hal böyle olmasına rağmen 20 polis aracıyla evin basılıp servis edilmesi amacın ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle erken seçim istiyoruz. Bu ülke artık tarafsız bağımsız bir yargı sisteminin kurulduğu ülke olmalı. Çok zor bir şey değil. Artık yeter, gençlere yazık” açıklamalarında bulundu.