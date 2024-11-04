Mansur Yavaş’tan Yasa Değişikliği Önerisi

ESENYURT’TA GÖREVDEN ALMALAR YAŞANDI

Geçtiğimiz hafta Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyeliği iddiası nedeniyle görevden alındı. Bu durumun hemen ardından kayyum atandı. Bugün ise Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevlerinden alındı. Kayyum atamaları karşısında tepki gösteren başkanlar, kararın ‘halkın iradesinin gasp edildiği’ şeklinde ifadeler kullandı. Aynı zamanda, CHP kanadından gelen tepkiler de artıyor.

CHP’DEN SERT TEPKİLER GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.” ifadesi ile Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü toplayacaklarını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kayyum atama kararına karşı “Günlerdir yaşananlardan ders almayan, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.” sözleriyle tepki gösterdi.

MANSUR YAVAŞ’TAN YASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kayyum kararları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yavaş, “Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır.” dedi. Devamında, “Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir.” ifadelerini kullandı. Yavaş, ayrıca, “Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması, artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır.” diyerek, halkın belediye başkanlarını kendi yaptıkları ve yapmadıkları hizmetlerle değerlendirmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.