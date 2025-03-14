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Marburg Salgını Tanzanya’da Sona Erdi

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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Afrika’da yayılan virüs ile ilgili endişeler artarken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) önemli bir açıklama geldi. Tanzanya’da Marburg virüsü salgınının sona erdiği duyuruldu.

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS’TAN TEŞEKKÜR

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “Tanzanya’dan iyi haber, Marburg salgını sona erdi. Afrika’da sağlık acil durum müdahalesinde artan uzmanlık, etkili salgın kontrolünde çok önemli olmuştur. Salgını kontrol altına almak için yorulmak bilmeden çalışan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.” diyerek bu sürecin önemine vurgu yaptı.

Ebola virüsüyle aynı aileden olan Marburg virüsü, bulaştığı kişilerde ölüm oranının yüzde 88’lere kadar çıkabilmesiyle biliniyor. Virüs, yarasalardan insanlara geçiyor ve enfekte kişilere temas yoluyla yayılabiliyor. Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı yer alıyor.

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