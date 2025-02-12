Marcelo’dan Mourinho’nun Savunma Sözü Anısı

REAL MADRİD’İN YILDIZI FUTBOLU BIRAKTI

Brezilya Milli Takımı’nın önemli isimlerinden biri olan ve uzun yıllar boyunca Real Madrid ile birçok başarı elde eden Marcelo, kramponlarını asma kararı aldı. Brezilyalı futbolcu, kariyerinin sona ermesinin ardından dikkat çekici bir anısını basınla paylaştı.

ÖNEMLİ BİR DİYALOGU PAYLAŞTI

Marcelo, futbolu bırakmasının ardından futbol hayatındaki unutulmaz anlardan birini aktardı. Yıldız futbolcu, geçmişte çalıştığı teknik direktör José Mourinho ile olan bir diyaloğunu hatırlatarak, “Bana, ‘Sana savunma yapmayı öğreteceğim’ dedi” şeklinde açıklamada bulundu. Bu sözler, Marcelo’nun futbol kariyeri boyunca edindiği deneyimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.