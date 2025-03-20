Marco Rossi: Türkiye Çok Kaliteli Kadroya Sahip

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında Macaristan’ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, takımının performansı ve maçla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Rossi, Türkiye’nin başarılarını takdir ederek, “Futbolda her zaman söylediğim bir şey var, önemli olan kazanmak. Türkiye kazandı ve bizden daha etkililerdi. Çok iyi oyuncuları var” dedi.

OYNAYAN OYUNCULAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Karşılaşmanın ikinci yarısında takımlarının kötü bir dönem geçirdiğini belirten Rossi, “İkinci yarı 10-12 dakika kötü olduğumuz dakikalarda gol yedik. Futbolda bazen şans sizin yanınızda olmaz. Bugün şans bizim yanımızda değildi. Oyuncuların performansından şikayet edemem” açıklamasını yaptı. Ayrıca Kerkez ve Nagy’nin birlikte oynaması hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Rossi, “Bu iki oyuncu ilk defa beraber oynuyorlar. Milli arada sadece 1-2 gün beraber idman yapabiliyorsunuz.” diyerek, takım içindeki iletişimsizliğin gol yemelerine sebep olduğunu vurguladı.

TAKIM KALİTESİ ÜZERİNE YORUMLAR

Türkiye’nin kadrosunun kalitesine dikkat çeken Rossi, “Bizler Türkiye değiliz. Türkiye kadar yüksek kaliteye sahip değiliz” ifadesini kullandı. Rakibin yedek oyuncularının bile telafi edebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtirken, eksiklerin kendileri açısından daha büyük bir handikap oluşturduğunu savundu.

GELECEK İÇİN HESAPLAR

Rossi, turu geçme şanslarının olduğunu ancak bu konuda kesin bir oran vermenin doğru olmadığını aktardı. “Şunu garanti edebilirim atmosfer buradaki gibi olacak. Başımızı dik tutmamız lazım” diye ekledi. Ayrıca, “Görevimiz zor olacak. Çok gol atmamız gerekecek, elimizden gelenin en iyisini yapıp kazandıktan sonra duruma bakacağız” sözleriyle, mücadeleci bir ruh sergiledi.