Mardin, Batman ve Halfeti’ye Kayyum Atandı**

HÜKÜMETTEN KAYYUM ATAMA KARARI

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyum atadı. Sabah saatlerinde polisler, belediye binalarını ablukaya aldı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ile Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevlerinden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi’ne ve Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi’ne kayyum olarak atandı.

KAYYUM GEREKÇELERİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı, kayyum atamalarının gerekçelerini de duyurdu. Bakanlığa göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Kobani davasında 10 yıl hapis cezası alması bu durumun nedeni olarak öne sürüldü. Ayrıca, Türk hakkında henüz kesinleşmiş bir karar olmayan dava ve soruşturmalar da gerekçe olarak gösterildi. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın da “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve bu konudaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Mardin Valiliği, il genelinde belirli etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının onaylamadığı açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüşler, basın açıklamaları ve oturma eylemleri gibi etkinliklerin 4-14 Kasım tarihleri arasında yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, bu yasakların kamu düzeninin sağlanması, terör eylemlerinin önlenmesi ve olası toplumsal olayların engellenmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

SİYASİ TEPKİLER GÜNDEME GELDİ

Ahmet Türk, sosyal medya üzerinden “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” paylaşımında bulundu. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ise, sosyal medyadan “Belediyemiz bize hiçbir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu canlı yayında kayyumlara ilişkin olarak, “Yine bir kötülüğe uyandık. Şu anda bizi yöneten siyasal iktidarın ne kadar kötü olduğunu bir kez daha görüyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.