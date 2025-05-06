Mardin’de Güneş Enerjisiyle Mera Sulanıyor

KIRSAL YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN YENİ PROJE

Mardin’de kırsal yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik dikkat çekici bir girişim başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde, Artuklu ilçesi başta olmak üzere 25 kırsal mahalledeki mera ve çayırlık alanlar, güneş enerjisiyle suya kavuşuyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

Özellikle Artuklu’nun Eroğlu Mahallesi’nde hayata geçirilen örnek projede, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için meraya bir kuyu açılıyor. Bu kuyunun enerji ihtiyacı, bölgeye kurulan güneş panelleri aracılığıyla sağlanıyor. Böylece, doğayla uyumlu bir çözüm gerçekleştirilirken, kırsaldaki hayvancılığın sürdürülebilirliği sağlanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, Mardin’in tarımsal üretim gücünü artırmayı hedeflemenin yanı sıra, çevre dostu bir tarım anlayışına da katkı sunuyor.