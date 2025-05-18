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Mardin’de Havalandırma Boşluğuna Düşen 2 Çocuk Yaralandı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Kızıltepe ilçesinin İpek Mahallesi’nde yaşandı. 404’üncü Sokak’ta yer alan bir binanın ikinci katından havalandırma boşluğuna düşen 2 çocuk, yaralandı.

ACİL MÜDAHALE VE KURUMSAL DESTEK

Ailelerinin ihbarı üzerine acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaralı çocukları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

TEDAVİ SÜRECİ

Çocuklar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi. Yapılan kontrollerde çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay hakkında ise inceleme çalışmaları başlatıldı.

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