Mardin’de Mera Alanları, Güneşle Sulanıyor

KIRSAL YAŞAMIN KALİTESİ ARTIRILIYOR

Mardin’de kırsal yaşamın daha iyi bir hale gelmesi için önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün liderliğinde başlatılan projeyle, özellikle Artuklu ilçesi olmak üzere 25 farklı kırsal mahalledeki mera ve çayırlık alanlar, güneş enerjisiyle suya kavuşuyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU

Artuklu’nun Eroğlu Mahallesi’nde uygulanan örnek projede, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla meraya bir kuyu açılıyor. Açılan kuyu, ihtiyaç duyulan enerjiyi bölgeye kurulan güneş panellerinden alıyor. Bu sayede, doğayla uyumlu bir yöntem sağlanırken, kırsaldaki hayvancılık da sürdürülebilir bir hale geliyor. Bu yenilikçi yöntem, Mardin’in tarımsal üretim gücünü artırmayı amaçlıyor ve çevre dostu bir tarım anlayışına katkı sağlıyor.