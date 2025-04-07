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Mardin’deki Yangında Hasta Hayatını Kaybetti

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Olay Nusaybin’in Yeşilkent Mahallesi Sümbül Sokak’taki 26 numaralı evde gerçekleşti. Yatağa bağımlı hasta olan Hacı Ahmet Kartal’ın kaldığı odada, henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ

Dumanları gören komşuların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

KARTAL’IN CENAZESİ MORGADAN GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin evde gerçekleştirdiği incelemede, Kartal’ın yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmalardan sonra, Kartal’ın cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi adına soruşturma başlatıldı.

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