Mardin’in Meraları Güneşle Sulanıyor

MARDİN’DE KIRSAL YAŞAMIN KALİTESİ ARTIRILIYOR

Mardin’de kırsal yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir girişim gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün öncülüğüyle başlatılan bu projeyle, Artuklu ilçesi dahil olmak üzere 25 kırsal mahalledeki mera ve çayırlık alanlar, güneş enerjisi sayesinde suya kavuşuyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU SAĞLANIYOR

Özellikle Artuklu’nun Eroğlu Mahallesi’nde uygulanan örnek projede, hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla meraya bir su kuyusu açıldı. Açılan kuyunun enerji ihtiyacı, bölgeye kurulan güneş panelleri aracılığıyla sağlanıyor. Böylece çevreyle uyumlu bir çözüm gerçekleştiriliyor ve kırsaldaki hayvancılık, sürdürülebilir bir hale getiriliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, Mardin’in tarımsal üretkenliğini artırmayı hedeflerken, aynı zamanda çevre dostu bir tarım perspektifine de katkı sağlıyor.