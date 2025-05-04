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Mario Gomez’İ Geçti, Yabancı Futbolcu!

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MAÇIN ÖNEMU

Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleştirilen önemli derbide Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı takım, ilk yarıyı 1-0’lık skorla önde kapatmayı başardı.

GEDSON FERNANDES’İN ROLÜ

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, derbinin ilk yarısına damgasını vuran isim oldu. Portekizli oyuncu, 36. dakikada penaltı atışını kullanmayı denedi fakat Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’yi geçemedi ve böylece büyük bir fırsat kaçırmış oldu. Ancak, 44. dakikada rakibin savunmasındaki hatayı affetmeyen Gedson, önünde bulduğu topu etkili bir şekilde vurarak golü kaydetti ve takımını öne geçirdi.

KARİYERİNE DAMGA VURDU

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyerek kariyerinin en başarılı sezonunu geçiriyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş’ın unutulmaz golcülerinden Mario Gomez’in ardından önemli bir başarı daha elde etti. Gedson, lig tarihinde Mario Gomez’den sonra Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye aynı sezonda gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı. Mario Gomez, 2015-16 sezonunda bu başarıyı göstermişti.

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