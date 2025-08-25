Mark Ruffalo, Gazze’deki duruma isyan etti

İSRAİL’İN SALDIRILARI GAZZE’DE BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇIYOR

Gazze, İsrail’in gerçekleştirdiği katliam altında zor günler yaşıyor. Vicdan sahibi herkes, bu soykırım karşısında kayıtsız kalamazken, birçok sanatçı ve kamuoyu lideri bu duruma karşı sesini yükseltiyor. ABD’de “Hulk” rolüyle bilinen aktör Mark Ruffalo da sosyal medya üzerinden yaşanan trajediye dikkat çekti ve Gazze’ye destek sundu.

RUFFALO’DAN DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI

Ruffalo, Instagram üzerinden paylaştığı video ile, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 80’inin sivil olduğuna vurgu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’a ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik özellikle adım atmaları konusunda çağrıda bulundu. “Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap,” diye seslendi.

İNSAN ELİYLE YARATILMIŞ FELAKETİ VURGULADI

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen IPC’nin Gazze’de kıtlık yaşandığını doğruladığını hatırlatan Ruffalo, bu durumu “insan eliyle üretilmiş bir felaket” olarak tanımladı. “Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail tarafından dayatılıyor,” ifadelerini kullandı. Ruffalo, Gazze’nin açlıktan ölmesine izin verilmemesi ve kalıcı barış için insanların seslerini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucunda en az 62 bin 622 Filistinli’nin yaşamını yitirdiği, 157 bin 673 kişinin yaralandığı da bildiriliyor. IPC, Gazze’de en üst düzeyde kıtlık ilan edildiğini duyurdu ve BM, bu durumu İsrail’in ablukası ile ilişkilendirdi.