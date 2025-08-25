Mark Ruffalo, Gazze’ye destek verdi

Gazze, İsrail katliamı altında hayatta kalmaya çalışıyor. Dünya genelinde vicdan sahibi herkes, gözler önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında ayakta duruyor. ABD’de “Hulk” karakteriyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, bu yaşananlara kayıtsız kalmadı. Ruffalo, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı videoda, İsrail’in saldırıları ve Gazze’deki kıtlıktan dolayı yaşanan insani krize dikkat çekti.

LİDERLERE ACİL ÇAĞRI

Ruffalo, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 80’inden fazlasının sivil olduğunu belirtti ve ABD Başkanı Trump ile birlikte Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine adım atmaları için seslendi. Ruffalo, “Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, peki, bir şeyler yap.” dedi.

İNSAN ELİYLE YARATILAN BİR FELAKET

Gazze’de kıtlık yaşandığına dair Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan doğrulamaya atıfta bulunan Ruffalo, “Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek amacıyla tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından zorla dayatılıyor.” ifadelerini kullandı. Ruffalo, Gazze’nin açlık nedeniyle yok olmasına izin verilmemesi ve kalıcı bir barışın sağlanması için insanların seslerini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

GAZTE’DE KITLIK İLAN EDİLDİ

Gazze’deki saldırılarda 7 Ekim 2023 itibarıyla en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi ise yaralandı. IPC, Gazze’de en ciddi kıtlık düzeyini ifade eden 5. seviye kıtlık tespit etti. Birleşmiş Milletler, bu kıtlığın İsrail’in uyguladığı ablukanın bir sonucu olduğunu doğruladı.