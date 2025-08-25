Mark Ruffalo, Liderlere Destek Çağrısı Yaptı

GAZZE’DE YAŞANAN KATLİAM VE İSYAN

Gazze, İsrail’in sürdürdüğü saldırılar altında zor günler geçiriyor. Dünya genelinde vicdanı olan herkes, yaşanan bu soykırım karşısında sessiz kalmıyor. ABD’de süper kahraman filmlerinde “Hulk” karakterini canlandıran aktör Mark Ruffalo da bu olaylara duyarsız kalmadı. Ruffalo, sosyal medya platformu Instagram’daki videolu paylaşımında, İsrail’in saldırıları ve zorlanan kıtlık nedeniyle Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti.

LEADERLERE ACİL ÇAĞRI

Hayatını kaybeden sivillerin sayısının 80’inden fazlasının masum insanlar olduğunu vurgulayan Ruffalo, eski Başkan Trump başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundu. Ruffalo, “Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını ve savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun, o halde harekete geç” dedi.

İNSAN ELİYLE YARATILMIŞ BİR FELAKET

Gazze’de yaşanan kıtlığın Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir kuruluş olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından teyit edildiğini hatırlatan Ruffalo, “Bu, insan eliyle üretmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek amacıyla tasarlanmış bir suç. Bu, İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor” ifadelerini kullandı. Ruffalo, Gazze’nin açlıktan ölmesine izin verilmemesi ve kalıcı barışın sağlanması için toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini de vurguladı. Israel’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten itibaren düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli yaşamını yitirdi, 157 bin 673 kişi yaralandı.

GAZZE’DE KITLIK İLANI

IPC, Gazze’de en yüksek düzey olan 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti. BM ise bu kıtlığın, İsrail’in uyguladığı ablukanın bir sonucu olduğunu onayladı.