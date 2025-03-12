Market Sahibine Çirkin Saldırı İçin Gözaltı

OLAYIN BAŞLANGICI

İzmir’de 10 Mart tarihinde gerçekleşen olay, Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084 Sokak’taki bir markette meydana geldi. Market sahibi N.Ç. (41), kasada Osman B. (44) tarafından gazete satın almak istemesi üzerine bir alışveriş akışına girmiş oldu.

CİNSEL SALDIRI ANI

Gazete arayışında market sahibi kadının masanın üstünde gazeteleri bulmaya çalıştığı anlarda, Osman B. aniden pantolonunu açarak N.Ç.’ye cinsel organını gösterdi. Olay esnasında soğukkanlı kalan kadın, sapığın marketten çıkmasının ardından durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİNİN TESPİTİ

Olayın ardından gelen ihbar ile harekete geçen polis, Osman B.’yi yakalamaya yönelik araştırmalara başladı. Market içindeki güvenlik kamerasından elde edilen görüntüler doğrultusunda, Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler şahsın kimliğini ve adresini tespit etti.

GÖZALTINA ALINMASI

Polis tarafından gözaltına alınan Osman B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde, şahsın benzer bir suçu iki yıl önce de işlediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma süreçleri devam ediyor.