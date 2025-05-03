Marmara’da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi’nde, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 11:36’da merkez üssü Silivri açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğinin 14.7 kilometre olduğunu duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssünü Tekirdağ-Marmara Ereğlisi olarak belirtirken, derinliğini 18 kilometre olarak açıkladı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hafif şekilde hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişelere yol açsa da herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

PROF. DR. AHMET ERCAN’DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu depremin 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ifade etti. Ercan, “Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik depremin odağının bu kez batıda, Marmara Ereğlisi yönünde M4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok” diyerek İstanbulluları rahatlattı.

DEPREM SINIFLANDIRMALARINDAKİ FARKLILIKLAR

Ercan, daha önce 23 Nisan depreminin ardından yaptığı değerlendirmelerde, bu 6.2’lik depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolunda gerçekleştiğini belirterek, “Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı” ifadesini kullanmıştı. Bugünkü 4.0’lık sarsıntının, ana depremin enerjisinin sönümlenmesi sürecinde beklenen bir artçı olduğu vurgusunu yaptı. Ayrıca, depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasında bazı küçük farklılıkların olduğu dikkat çekti. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.0 ve merkez üssünü Silivri açıkları olarak kaydederken, AFAD 3.7 ile Marmara Ereğlisi merkezli olarak açıkladı. Derinlik ölçümlerinde de Kandilli 14.7 km, AFAD ise 18 km bulgusu verdi. Bu tür farklılıkların, ölçüm istasyonlarının konumları ve kullanılan yöntemlerden kaynaklanabileceği ifade ediliyor.