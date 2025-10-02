Marmara’da 5 Büyüklüğünde Deprem: 17 Yaralı

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi’nde 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, saat 14.55’te Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında oldu.

İSTANBUL’DA YARALILAR VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, yapılan alan taramaları sonucunda 17 kişinin yaralandığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumların saha çalışmalarına hızla başladığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir.” dedi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kent genelinde herhangi bir sorun tespit edilmediğini ifade etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Canan Yüceer, NTV canlı yayınında ekiplerin sahada olduğunu ve olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını aktardı.

İSTANBUL’DA HASAR BULUNMUYOR

İstanbul Valiliği, depreme ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını belirtti. “Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.” ifadesiyle birlikte, “Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.” denildi.

OKULLARDA TAHLİYE YAPILDI

İstanbul’da hissedilen deprem, okulda bulunan öğrencileri de etkiledi. Öğrenciler, okul bahçelerine çıkarıldı. Silivri, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kartal’da öğretmenlerinin denetiminde tahliye edilen öğrencileri velileri okul kapısında bekledi.

DEPREM ANALİZİ YAPILIYOR

Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2’lik depremden biraz daha uzakta gözüküyor.” dedi. Marmara Denizi’nde birçok fay bulunduğunu belirten Tüysüz, “Bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görülüyor.” şeklinde konuştu.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN UYARI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görür, depremin aktif olan fayda ve Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattında meydana geldiğini bildirdi ve “İstanbul’u depreme hazırlayın.” uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ DEPREM HATIRLATMASI

Önceden, 23 Nisan’da saat 12.49’da Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem 13 saniye sürmüş, can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.