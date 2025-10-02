Marmara’da Deprem, İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Arttı

DEPREM SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da ana arterler, caddeler ve ara yollar üzerinde trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul’da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara koyuldu. Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun bazı noktaları ile ana arterler ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

TRAFİK GÖRÜNTÜLERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Avrasya Tüneli’nde ulaşım kesintisiz devam ediyor. Avrupa Yakası’nda D-100 karayolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla sürüyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü’nden başlayan trafik yoğunluğu Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar uzanıyor. Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda ise Haramidere’de TEM Otoyolu’na katılım noktasında yoğunluk gözleniyor.

ANADOLU YAKASI’NDA DURUM

Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye bölgelerinde de araçlar güçlükle ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 60, Avrupa Yakası’nda yüzde 71 ve genel kent yoğunluğu ise yüzde 67 seviyelerine yükseldi.