Marmara’da Deprem Sonrası İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artışı

DÜZENLENEN TRAFİK DURUMU

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da ana yollar, caddeler ve ara yollar üzerinde trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Depremin İstanbul’da hissedilmesinin ardından, İstanbullular evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkarak özel araçlarıyla yollara yöneldi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun bazı kesimlerinde araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

TRAFİK SIKINTISI BİRÇOK NOKTADA HİSSEDİLİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Fakat Avrasya Tüneli’nde ulaşımda herhangi bir aksama görülmüyor. Avrupa Yakası’nda, D-100 karayolu Edirne istikametinden Zincirlikuyu’dan başlayarak Beylikdüzü’ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor. Ankara istikametinde de Beylikdüzü’nden başlayan trafik sıkıntısı, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar uzanıyor. Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda ise Haramidere’deki TEM Otoyolu’na katılım noktasında yoğunluk yaşanıyor.

ANADOLU YAKASI’NDA DURUM

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye bölgelerinde araçların ilerlemesi zorlaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 60, Avrupa Yakası’ndaki yoğunluk yüzde 71 seviyesine çıkmış durumda; kent genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 67’ye kadar ulaşıyor.