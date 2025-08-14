Marmara’da Fırtına Seferleri İptal Ediyor

MARMARA BÖLGESİ’NDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Marmara Bölgesi’ni etkileyen olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO, bazı seferlerini iptal etti. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), toplamda 8 ayrı seferin iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL OLAN SEFERLERİN DETAYLARI

Öğle saatlerinde artan rüzgar etkisiyle, bugün saat 14.00’te başlaması planlanan ve iptal olan seferler şunlardır:

14.08.2025 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

14.08.2025 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

14.08.2025 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

14.08.2025 17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

14.08.2025 20:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

14.08.2025 20:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.