Marmara’da Müsilaj Tekrar Ortaya Çıktı

MÜSİLAJ KABUSU YENİDEN ORTADA

Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) sorunu geri dönmeye başladı. İstanbul’un Adalar ilçesine ait Kınalıada açıklarında ve ayrıca Balıkesir ile Bursa kıyılarında müsilaj etkini göstermeye başladı. Deniz yüzeyinde görülen tabakalar halinde biriken müsilaj, hem balıkçılar hem de çevre sakinleri için endişe kaynağı olurken, uzmanlardan ihtiyatlı açıklamalar geldi.

KINALIADA’DA MÜSİLAJ BELİRGİNLEŞTİ

İstanbul’a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada’nın açıklarındaki müsilaj, Marmara Denizi’nde yer yer bulanıklığa neden oldu. Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun, açık alanlarda ise daha az yer kapladığı dikkat çekti. Kınalıada’nın limanında ve teknelerin bağlandığı balıkçı barınaklarında 26 Ocak’ta müsilaj gözlemlendi. Çevre sakinleri, ada çevresinde hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerden acil önlem istemişti.

BALIKESİR’DE MÜSİLAJIN YAYILIMI

Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı gözlendi. Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, deniz yüzeyinde tabaka oluşturdu. Çevre sakinleri tarafından fark edilen müsilaj, bölgede etkisini göstermeye devam ediyor. Bandırma sahilinde de müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüklü bir tabaka oluştu. Müsilaj, çevre sakinleriyle bölgeyi ziyaret edenler tarafından da gözlemlendi.

BURSA’DA YAZLIK BÖLGELERDE GÖZLEMLEME YAPILDI

Bursa’nın yazlık yerleşim alanları olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklıklara yol açtı. Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde yoğunluk oluşturduğu, açık alanlarda ise daha derinlerde görüldüğü dikkat çekti. Yaz aylarında tatilcilerle yoğunlaşan bu mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu bölgelerde müsilajın arttığı gözlemlendi.