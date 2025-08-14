Marmara’Da Olumsuz Hava Şartları Var

ELVERİŞSİZ HAVA ŞARTLARI SEFERLERİ ETKİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre, Marmara Bölgesi’ni saran olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerin iptal olduğunu bildiriyor. Toplamda 8 ayrı seferin etkilenmiş durumda olduğu belirtiliyor.

İPTAL OLAN SEFERLERİN DETAYLARI

Öğle saatlerinde giderek artan rüzgar etkisiyle, 14.00 itibarıyla başlayıp iptal edilen seferler şöyle sıralanıyor:

14.08.2025 tarihli ve 14:30 saatli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal oldu.

Aynı tarihteki ve saati 14:30 olan İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi de “olumsuz hava şartları” sebebiyle iptal edildi.

14.08.2025 14:30 saatli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, “olumsuz hava şartları” dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

15:55 saatli Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya), 17:30 saatli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17:45 saatli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 20:15 saatli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20:30 saatli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri de yine aynı nedenle iptal edildi.