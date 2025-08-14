Gündem

Marmara’Da Olumsuz Hava Şartları Var

marmara-da-olumsuz-hava-sartlari-var

ELVERİŞSİZ HAVA ŞARTLARI SEFERLERİ ETKİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre, Marmara Bölgesi’ni saran olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerin iptal olduğunu bildiriyor. Toplamda 8 ayrı seferin etkilenmiş durumda olduğu belirtiliyor.

İPTAL OLAN SEFERLERİN DETAYLARI

Öğle saatlerinde giderek artan rüzgar etkisiyle, 14.00 itibarıyla başlayıp iptal edilen seferler şöyle sıralanıyor:

14.08.2025 tarihli ve 14:30 saatli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal oldu.
Aynı tarihteki ve saati 14:30 olan İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi de “olumsuz hava şartları” sebebiyle iptal edildi.
14.08.2025 14:30 saatli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, “olumsuz hava şartları” dolayısıyla gerçekleştirilemedi.
15:55 saatli Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya), 17:30 saatli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17:45 saatli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 20:15 saatli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20:30 saatli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri de yine aynı nedenle iptal edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Çanakkale’de Yangın Kontrol Altında

Çaltıköy'de çıkan orman yangını, ekiplerin hava ve kara destekli müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Bahçeli, AK Parti’ye Anlamlı Çiçek Yolladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıl dönümü için özel bir çelenk gönderdi; çiçekler, Türk tarihine ve partinin sembollerine atıfta bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.