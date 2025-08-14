Gündem

Marmara’da Olumsuz Hava Şartları Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), toplamda 8 ayrı seferin iptal edildiğini bildirdi. Öğle saatlerinde şiddetlenen rüzgarın etkisiyle, iptal edilen seferler aşağıdaki gibidir:

SEFERLERİN İPTALİ

14.08.2025 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal olmuştur.
14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal edilmiştir.
14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal edilmiştir.
14.08.2025 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal edilmiştir.
14.08.2025 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal edilmiştir.
14.08.2025 17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal edilmiştir.
14.08.2025 20:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal edilmiştir.
14.08.2025 20:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi “olumsuz hava şartları” nedeniyle iptal edilmiştir.

ÖNEMLİ

