Marmara’da Olumsuz Hava Şartları Var

marmara-da-olumsuz-hava-sartlari-var

ELVERİŞSİZ HAVA ŞARTLARI SEFERLERİ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Marmara Bölgesi’nde meydana gelen olumsuz hava koşulları, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından bazı seferlerin iptal edilmesine yol açtı. Yapılan açıklamada, toplamda 8 seferin iptal olduğu bildirildi.

İPTAL OLAN SEFERLERİN DETAYLARI

Bugün öğle saatlerinde artan rüzgar nedeniyle, aşağıda belirtilen seferler saat 14.00 itibarıyla iptal edildi:
– “14.08.2025 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları”
– “14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları”
– “14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları”
– “14.08.2025 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları”
– “14.08.2025 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları”
– “14.08.2025 17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları”
– “14.08.2025 20:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları”
– “14.08.2025 20:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları”

