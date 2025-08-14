Marmara’da Olumsuz Hava Şartları Var

ELVERİŞSİZ HAVA ŞARTLARI SEFİRLERİ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi’nde yaşanan olumsuz hava koşulları BUDO’yu zor durumda bıraktı. Bursa Deniz Otobüsleri, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bugün öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle, 8 farklı seferin iptali gerçekleşti.

İPTAL OLAN SEFERLERİN DETAYLARI

Bugün saat 14.00 itibarıyla iptal edilen seferler ve tarihlerinin detayları şu şekilde belirtildi:

– 14.08.2025 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi, sebebi olumsuz hava şartları.

– 14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi, sebebi olumsuz hava şartları.

– 14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi iptal edildi, sebebi olumsuz hava şartları.

– 14.08.2025 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi, sebebi olumsuz hava şartları.

– 14.08.2025 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi, sebebi olumsuz hava şartları.

– 14.08.2025 17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi, sebebi olumsuz hava şartları.

– 14.08.2025 20:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi, sebebi olumsuz hava şartları.

– 14.08.2025 20:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi, sebebi olumsuz hava şartları.