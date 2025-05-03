Marmara Denizi’nde Deprem Oldu: Panik Yok

Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem hakkında gelişmeler

DEPREM HAKKINDA KISACA

Bugün (3 Mayıs 2025) saat 11:36’da, merkez üssü Silivri açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak bildirdi. Ancak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssünü Tekirdağ-Marmara Ereğlisi olarak ve derinliğini ise 18 kilometre olarak açıkladı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hafif bir şekilde hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişelere yol açtı fakat herhangi bir hasar ya da can kaybı meydana gelmedi.

AHMET ERCAN’DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu sarsıntının 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ifade etti. Ercan, “Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, Marmara Ereğlisi yönünde M4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok” diyerek İstanbulluları rahatlattı.

Ercan, önceden 23 Nisan depremi sonrası yaptığı değerlendirmelerde, 6.2’lik depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolunda gerçekleştiğini ve “Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldığını” belirtmişti. Bugünkü 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının, ana depremin enerjisinin sönümlenme sürecinde beklenilen bir artçı olduğunu vurguladı.

AFAD VE KANDİLLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasında bazı küçük farklılıklar dikkat çekti. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ve merkez üssünü Silivri açıkları olarak kaydederken, AFAD 3.7 büyüklüğünde ve Marmara Ereğlisi merkezli olduğunu belirtmekte. Derinlik açısından ise, Kandilli 14.7 km, AFAD ise 18 km olarak raporladı. Bu tür farklılıkların, ölçüm istasyonlarının konumlarından ve kullanılan yöntemlerden kaynaklanabileceği belirtiliyor.