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Marmara Denizi’nde Yangında İki İşçi Can Verdi

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DENİZDE YANGIN

Marmara Denizi’nde, Sedef Adası açıklarında FG SEVİL isimli geminin makine dairesinde bir yangın meydana geldi. Yangın sırasında gemide görevli olan 2 işçi, hayatını kaybetti. Olay sonrasında geminin durumu ve yangının sebebi hakkında incelemeler başladı.

OLAYIN SEBEPLERİ

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer, detaylı bir soruşturma yürütüyor. Geminin mevcut durumu ve yangın sonrası alınan tedbirlerle ilgili bilgi almak amacıyla ekipler olay yerine yönlendirildi. Yangına müdahale için gerekli önlemler alınıyor.

TEDBİRLER VE GELECEK HAREKETLER

Bu tür olaylar, denizcilik güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Olay sonrası, benzer durumların önlenmesi için gerekli önlemlerin güçlendirilmesi gerektiği konusunda tartışmalar başlamış durumda. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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