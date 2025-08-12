Marmara Semalarında Panik Anları: Gerekirse Gölüş’e İneceğim

ACİL İNIŞ DURUMU

Antalya’dan havalanan bir uçakta, Marmara Denizi üstünde seyir yaparken ön iniş takımı arızası meydana geldi. Pilot, durumu Hava Trafik Kontrolörüne bildirerek acil iniş için Hezarfen Havalimanı’nı seçtiğini, gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapabileceğini iletti.

HEZARFEN HAVALİMANI’NDA SORUNSUZ İNIŞ

Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Uçak, arıza nedeniyle bir süre havada tur attıktan sonra Hezarfen Havalimanı’na saat 12.30’da sorunsuz bir şekilde indi. Atatürk ve Hezarfen Havalimanı’nda itfaiye ile kurtarma ekipleri hazır halde bekletildi.

PILOTUN TELSİZ GÖRÜŞMELERİ

Pilot ile kule arasındaki telsiz konuşmaları kaydedildi. Pilot, “İniş takımlarıyla ilgili monitörde sorun algılıyorum. Hezarfen’e divert etmek istiyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapabilirim” dedi. Kule ise iniş izni ve gerekli koordinasyonu sağladı. Pilot, kuleye iniş için yaklaşık 10 dakika içinde 1500 feet irtifada olacağını bildirdi. Acil bir durum olmadığını ve ön iniş takımının monitöründe bağlantı sorunu yaşadığını açıkladı. Uçağın güvenli inişi sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.