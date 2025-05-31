Marmaray’da Baba Burnu Kırıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Marmaray’da, iki çocuğuyla seyahat eden bir adam, yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Baba D.E’nin burnu kırıldı. Şikayeti üzerine ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla iki şahıs gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen İ.A. serbest bırakılırken, E.D. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. E.D. ifadesinde, müştekinin gondola tehdit etmeye başlaması üzerine tartıştıklarını ve olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.

KAVGANIN SEBEPLERİ

Olay, Marmaray Süreyya Plajı durağında yaşandı. İddiaya göre, iki çocuklu adam, kapıda bekleyen bir kadına tepki göstermesiyle tartışma başladı. Argümanda başka bir yolcu da olaya dahil oldu. Daha sonra, iki çocuk babasının yüzüne yumruk atıldı. Çocuklar olay sırasında korku yaşarken, babanın duraktan inmesiyle olay tekrar meydana geldi. Kavga, çevredekiler ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu ve adamın burnunun kırıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Baba D.E’nin şikayeti üzerine şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, “Gereği yapıldı” başlığıyla yapmış olduğu paylaşımda şunları belirtti: “30.05.2025 günü saat 16.45 sıralarında Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir. Yolculuk sırasında çıkan yer verme tartışması kavgaya dönüşmüş, D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir. Olayla ilgili İ.A. (22) olay yerinde, E.D. (50) ise yapılan çalışmalar sonucunda yakalanmıştır.”

SON DURUM

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise devam eden adli işlemler bulunuyor.