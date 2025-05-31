Marmaray’da İki Çocuklu Babanın Burnu Kırıldı

İKİ ÇOCUKLU BABAYA SALDIRI

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen bir baba, kapı önünde bekleyen bir kadına karşı gösterdiği tepkiyle olayların fitilini ateşledi. Diğer yolcuların da karıştığı tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce babanın burnu kırıldı. O esnada yaşananlar, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen bir adam, kapı önünde durmakta olan bir kadına tepki gösterdi. İddialara göre bu duruma başka bir kişi de dahil oldu. Yaşanan arbede sırasında, olayla sonradan karışan erkek, çocuğuyla birlikte olan babanın yüzüne yumruk attı. Olay nedeniyle çocuklar büyük bir korku yaşadı. İki tarafın durak dışında tekrar kavga etmesi üzerine, çevredeki yolcular ve güvenlik görevlileri araya girdi ve durumu kontrol altına aldı. Darp edilen babanın burnunun kırıldığı belirtildi. Korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Baba D.E.’nin şikayeti üzerine, “kasten yaralama” suçlamasıyla gözaltına alınan İ.A. (22) ve E.D. (50) adlı şüpheliler polis tarafından yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, “Gereği yapıldı” başlığıyla yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “30.05.2025 tarihinde saat 16.45 sıralarında Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda yaşanan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yolculuk sırasında yaşanan bir yer verme tartışması sonrasında D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir. Olayla bağlantılı olarak İ.A. (22) olay yerinde, E.D. (50) ise daha sonra yapılan çalışmalardan sonra yakalanmıştır.”

BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Alınan bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden İ.A. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Öte yandan, E.D. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan yürütülen adli işlemler sürmektedir.