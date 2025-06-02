Marmaray Saldırısının Perde Arkası Açıklandı

İSTANBUL’DA YUMRUKLU KAVGA VE SOSYAL MEDYA REAKSİYONU

İstanbul’da Marmaray içerisinde meydana gelen ve sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran yumruklu kavga, ülkenin gündemini ele geçirdi. İki çocuğuyla seyahat eden Deniz Eroğlu’nun saldırıya uğradığı anlar, TRT Haber program yapımcısı ve sunucusu Fuat Kozluklu tarafından kaydedilip X platformunda paylaşıldı. Yayınlanan görüntüler milyonlarca kez izlendi ve linç kampanyalarına dönüştü. Bu durum üzerine Kozluklu, “Vicdani borç” ifadesini kullanarak olayın yalnızca videodan ibaret olmadığını, öncesindeki durumu da yazdı.

OLAYIN BAŞLANGICI VE GERGİNLİK ANLARI

Kozluklu’na göre, olay Erenköy veya Bostancı durağında başlamıştı. Eroğlu, iki çocuğuyla Marmaray’a binerken, kapıda telefonla konuşan genç bir kadına “Niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi?” diyerek tepki gösterdi. Genç kadın, “Affedersiniz” diyerek özür diledi. Kozluklu, vagon girişinin kalabalık olmadığını ve kapıdan rahatça geçilebileceğini aktardı. Ancak Eroğlu, kapılar kapandıktan sonra 5-6 dakika boyunca durmadan söylenmeye devam etti. Bu sırada genç kadın ağlamaya başladı ve diğer yolcular Eroğlu’na, “Yeter yahu, susun, konuyu kapatın” diyerek uyarıda bulundu. Ancak gerginlik daha da tırmandı ve iki kişi, ağlayan kadına yönelik tavrına tepki göstererek Eroğlu’na doğru yürüdü. Kozluklu, bu aşamada gazeteci refleksiyle telefonunu çıkarıp kayda geçti.

SALDIRI ANI VE MÜDAHALE

Kozluklu’nun kaydına göre, Marmaray durağa yaklaşırken mavi gömlekli bir genç Eroğlu’na “Çık dışarı” diyerek yumruk attı ve vagondan indi. Olay, Süreyya Plajı durağında devam etti. Diğer bir genç ise Eroğlu’nu itti. Bu esnada Eroğlu’nun burnu kırıldı ve kan aktı. Marmaray’a ait özel güvenlik ekipleri olayın üzerine hemen müdahale etti. Eroğlu, mavi gömlekli gencin peşinden koşarak “Şikâyetçiyim!” diye bağırarak ifade verdi. Kozluklu, “Tanıklığım bundan ibaret” şeklinde belirtti ve vagon içi güvenlik kameralarının olayı kaydetmiş olabileceğini ifade etti.